Липецк, , 18:26 — REGNUM В Липецкой области 13 мая подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом — столько же, сколько было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 30 тыс. 636 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 27 тыс. 627 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 157 — за последние сутки.

687 человек скончались. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.