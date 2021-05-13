Курск, , 18:24 — REGNUM В Курской области 13 мая зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — столько же, сколько было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Всего в регионе было выявлено 37 тыс. 311 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 35 тыс. 282 пациента, в том числе 87 — за последние сутки.

Скончались 753 человека. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.