Киев, , 18:16 — REGNUM 13 мая в Тернополе на городском стадионе пройдет матч финала Кубка Украины по футболу сезона 2020/21 «Динамо» — «Заря». Игра начнется в 19:00 по московскому времени. За час до матча команды назвали стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Родригес, Беседин.

Запасные: Бущан, де Пена, Ленднев, Караваев, Родригес, Гармаш, Сидклей, Тымчик, Ванат, Сирота.

«Заря»: Василь, Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Рейс, Назарина, Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Громов.

Запасные: Шевченко, Цвек, Руфати, Лунев, Шахаб, Гладкий, Абу Хана, Сайядманешшиаден, Цыганикс.

По итогу 26-ти туров Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» с 65-ю набранными очками заняло первую позицию. «Заря» с 50-ю очками расположилась на третьей строчке и гарантировала себе участие в Лиге Европы следующего сезона.

Бразильскому фланговому защитнику киевского «Динамо» Сидклею сегодня (13-го мая) исполнилось 28 лет.