Санкт-Петербург, 13 мая, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД») с 14 мая запустит десять дополнительных поездов, которые свяжут Москву и Петербург. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ОЖД.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд на Московском вокзале Петербурга

Так, дополнительные поезда начнут курсировать с 14 мая. Первые два поезда в этот день отойдут от перрона Московского вокзала Петербурга в 21:20, а от Ленинградского вокзала Москвы — в 01:15 мск. Также дополнительные поезда запланированы на все последующие дни.

Приобрести билеты на поезда Федеральной пассажирской компании, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «РЖД».