Анадырь, 14 мая, 2021, 04:50 — ИА Регнум. «Арктические законы» неоднозначны. В них есть позитивные, хорошо продуманные моменты, есть противоречивые и есть откровенно негативные. К последним относится обязательная экологическая экспертиза объектов капстроительства в Арктике, благодаря которой возведение многих объектов приостановилось и стало дороже. Особенно абсурдны требования экспертизы для индивидуального жилья со свайным полем и гаражей. Мнение о том, действительно ли требования закона по обязательной экологической экспертизе объектов капстроительства в Арктике способствуют или препятствуют развитию региона, высказал в интервью ИА REGNUM губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа

До этих изменений экологической экспертизе подлежали не все строящиеся объекты, а лишь потенциально опасные для окружающей среды или возводимые в границах особо охраняемых природных территорий. Сейчас она стала обязательной для всех строек, имеющих проектную документацию, исключение касается лишь застройщиков индивидуальных жилых домов.

«Необходимость прохождения федеральной экологической экспертизы увеличивает инвестиционно-строительный цикл, что противоречит общей позиции правительства РФ, направленной на разработку мер по сокращению сроков строительства, о чем неоднократно говорил президент, — подчеркивает Роман Копнин. — Кроме того, это создаёт предпосылки для нарушения запланированных сроков по возведению объектов капитального строительства некоторых значимых инвестиционных проектов региона, а также ставит под угрозу региональные планы по расселению граждан из аварийного жилья — как в нашем регионе, так и в других субъектах Арктической зоны РФ».

Подробности читайте в материале Владимира Станулевича «Роман Копин: надо отменить экологическую экспертизу соцобъектов в Арктике».