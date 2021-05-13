Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Автор YouTube-канала Goobertown Hobbies построил для своей настольной игры целый мини-город, вдохновлённый World of Warcraft. Об этом 13 мая сообщает портал PCGamesN.

Перед созданием города энтузиаст тщательно изучил различные локации World of Warcraft и постарался перенести их цветовые схемы в своё творчество. Сообщается, что он использовал готовые дома, создаваемые американским проектом Tabletop World.

ИА REGNUM напоминает, что World of Warcraft — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная американской компанией Blizzard Entertainment. Её оригинальный релиз состоялся в 2004 году.

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