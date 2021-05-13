Вена, , 18:10 — REGNUM В субботу, 15 мая, на территории бывшего нацистского лагеря смерти Маутхаузен в Австрии будет вручен орден Мужества Анне Хакль — дочери гражданки Австрии Марии Лангталер, чья семья в 1945 году укрыла двух советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мария Лангталер награждена орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Награда присуждена «за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».

Восстание пленных советских офицеров в 20-м блоке Маутхаухена произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглецов были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь единицам. Австрийская крестьянка Мария Лангталер с мужем и детьми укрывали двух советских военных — Михаила Рыбчинского и Николая Цемкало — у себя дома вплоть до окончания войны, несмотря на опасность быть расстрелянными.

Награждение произошло по инициативе Фонда Александра Печерского, поддержанной в прошлом году министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В прошлом году в мемориале «Маутхаузен» прошла траурная церемония, посвященная 75-летию восстания и побега из концлагеря. В декабре на телеэкран вышел документальный фильм Фонда Александра Печерского «Непокоренные: герои блока смерти», в котором о тех событиях рассказывает дочь Марии Лангталер, Анна Хакль.

«Сегодня мы работаем над сценарием художественного фильма, посвященного восстанию и побегу из Маутхаузена, а также их преследованию и массовому убийству, получившему название «Мюльфиртельская охота на зайцев», — рассказал журналистам председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

После освобождения Австрии советские военнопленные Михаил Рыбчинский и Николай Цемкало смогли выйти из укрытия и вернуться на родину, где прожили долгую жизнь. В 1964 г. они посетили Австрию и встретились со своими спасителями, а в 1967 г. Мария Лангталер приехала к Михаилу Рыбчинскому в Киев, а затем к Николаю Цемкало в Луганск. За свою уникальную храбрость и мужество австрийская крестьянка Мария Лангталер не получила никакой награды на родине.

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