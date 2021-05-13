Москва, , 18:10 — REGNUM Ситуацию в Афганистане, в Ливии и в Йемене обсудили в ходе видеоконференции российский президент Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили 13 мая в пресс-службе Кремля.

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Напомним, обстановка в Ливии продолжает находиться под сильным влиянием Турции.

Что касается Афганистана, США продолжают вывод своего контингента с территории этой страны, при этом в республике не утихают взрывы, продолжаются нападения исламистов на силовиком и мирных жителей.

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