Москва, 13 мая, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Ситуацию в Афганистане, Ливии и Йемене обсудили в ходе видеоконференции российский президент Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили 13 мая в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Читайте также:Байден продлил режим чрезвычайной ситуации по Йемену

Напомним, обстановка в Ливии продолжает находиться под сильным влиянием Турции.

Что касается Афганистана, США продолжают вывод своего контингента с территории этой страны, при этом в республике не утихают взрывы, продолжаются нападения исламистов на силовиков и мирных жителей.