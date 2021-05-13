Токио, , 18:10 — REGNUM Компания Square Enix готовится к анонсу новой игры в серии Dragon Quest. Об этом 13 мая сообщает Kotaku.

По данным издания, анонс состоится уже 27 мая 2021 года. Однако пока неизвестно, станет ли эта игра полноценной частью Dragon Quest или спин-оффом.

Напомним, Dragon Quest — это серия японских ролевых игр, издателем которых традиционно выступает компания Square Enix. Релиз первой части состоялся в 1986 году.

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