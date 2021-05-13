Москва, , 18:10 — REGNUM Москве неизвестно о планах хорватской стороны создать в Косово военную базу. Об этом 13 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на просьбу ИА REGNUM прокомментировать заявление министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлича Радмана о том, что его страна намерена открыть военную базу в Косово и Метохии.

«Что касается иностранного военного присутствия в крае, то согласно Резолюции 1244 СБ ООН этой функцией наделены исключительно Силы для Косово», — отметила российский дипломат.

Напомним, что во время визита в Приштину 6 мая Гордан Грлич Радман заявил о планах Загреба открыть военную базу в Косово, а также усилить хорватское военное присутствие в крае в рамках международных Сил для Косово под командой НАТО. Его заявление вызвало острую реакцию сербского руководства. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин оценил слова Радмана как желание Хорватии «разместить оккупационные силы на территории Сербии».