Москва, , 18:10 — REGNUM США и военный блок НАТО наращивают свой боевой потенциал у российских границ в Арктике, заявил 13 мая журналистам командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге, прошедшем на борту атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

Он отметил, что ВМС стран НАТО развили в Баренцевом и Норвежском морях такую активность, какой не было со времён Второй Мировой войны.

«Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей. Практически этого не было со времён Второй Мировой войны. Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США», — сказал Александр Моисеев.

Командующий Северным флотом подчеркнул, что такая интенсивность военных мероприятий Объединённых вооруженных сил (ОВС) НАТО у российских границ в Арктике оказывает негативное влияние на региональную безопасность.

«При этом происходит смещение районов их проведения к границам РФ. Существенно возросла интенсивность полетов в Арктике самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США», — указал адмирал Моисеев и добавил, что считает это действиями провокационного характера.

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