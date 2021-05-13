Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Ведущая американского ток-шоу Эллен Дедженерес сообщила своим поклонникам, что давно планировала уйти после 19 сезона. Об этом 13 мая сообщает BBC.

«Правда в том, что я всегда доверяю своим инстинктам. Мой инстинкт говорит, что пришло время», — заявила Дедженерес в новом выпуске.

«Я хочу, чтобы вы знали, что я долго обдумывала это решение. Я держала это в голове на протяжении времени. Я размышляла над этим», — произнесла ведущая в заранее записанном монологе.

Напомним, по данным издания Daily Mail, настоящей причиной закрытия проекта стал скандал, разразившийся летом 2020 года. Тогда работники шоу высказались против Дедженерес, назвав рабочую обстановку на съемочной площадке «расистской» и"токсичной».

ИА REGNUM напоминает, что«Шоу Эллен Дедженерес» — американское ток-шоу, которое впервые вышло в эфир 8 сентября 2003 года. На данный момент выходит 18-ый сезон проекта.