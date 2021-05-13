Краснотурьинск, Свердловская область, , 18:16 — REGNUM Прокуратура Краснотурьинска (Свердловская область) утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, горожане похитили мужчину, задолжавшего им 65 тыс. рублей. Злоумышленники «поняли, что добровольно деньги молодой человек ему не вернёт», уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Освободиться должнику удалось после того, как его мать перевела похитителям требуемую сумму денег. Однако злоумышленники решили не возвращать мобильник мужчине мобильный телефон, поэтому гражданин обратился в полицию по поводу своего устройства.

«Когда же полицейские стали проверять эту информацию, выяснилось, что, помимо незаконных манипуляций с телефоном, подозреваемые ещё и совершили похищение потерпевшего, о чём он изначально молчал», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Жителям предъявлено обвинение по п.п."а»,"г» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как сообщало ИА REGNUM, четверо жителей Екатеринбурга ранее были отданы под суд за похищение человека, повлекшее его гибель, а также за разбой и умышленное причинение здоровью тяжкого вреда, повлекшее гибель пострадавшего.

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