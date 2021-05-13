Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Имущество АО «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» в Санкт-Петербурге продали на торгах за почти 500 млн рублей. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Напомним, на продажу был выставлен имущественный комплекс — четыре нежилых здани, общей площадью 17,4 тыс. кв. м, с двумя смежными земельными участками общей площадью 1,9 га на Мельничной улице, 4, литера А. Площадка расположена рядом с проспектом Обуховской Обороны и набережной Обводного канала, в 1,5 км от станции метро «Площадь Александра Невского». Эта территория относится к зоне общественно-деловой застройки и жилых домов и может использоваться как для размещения коммерческих объектов (офисов и торговли), так и для жилищного строительства. В итоге комплекс был приобретен на электронных торгах за 475,45 млн рублей.

«С прошлого года застройщики активно скупают землю под новое строительство и редевелопмент. Спросом пользуются даже объекты, ранее относившиеся к категории сложных, например без разрешения на строительство или требующие внесения изменений в генплан», — пояснил заместитель генерального директора РАД Павел Жирунов.

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