Москва, , 18:00 — REGNUM Тема односторонних санкций Запада в отношении Сирии обсуждалась президентом РФ Владимиром Путиным и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем в ходе видеоконференции, сообщили 13 мая в пресс-службе Кремля.

«При рассмотрении гуманитарной обстановки в Сирии выражена обеспокоенность в связи с ужесточением односторонних санкционных мер в отношении законных властей Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении.

Стороны договорились «активизировать скоординированные усилия России и структур ООН», касающиеся содействия возвращению беженцев и вынужденно перемещённых лиц в Сирии, гуманитарной помощи, восстановления экономики и социальной инфраструктуры страны, разрушенных во время гражданской войны.

Путин и Гетерреш назвали важнейшим направлением «продвижение межсирийского конституционного процесса».

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