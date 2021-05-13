Москва, , 18:00 — REGNUM США рассматривают Норвегию как свой основной военный плацдарм в Арктике, превращая эту страну в точку роста конфликтного потенциала, заявил 13 мая журналистам командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге, прошедшем на борту атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

По данным российских военных, США активно наращивают свое военное присутствие в Норвегии, развивают инфраструктуру двойного назначения и военные базы.

«В последнее время в качестве основного плацдарма в Арктике США рассматривают Норвегию как территорию, которая используется для передового присутствия ВС, размещения средств разведки и наблюдения, развития инфраструктуры двойного назначения», — сказал Александр Моисеев.

При этом, отметил командующий, правительство Норвегии содействует милитаризации страны внешними силами, «несмотря на исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения с Россией и способность к конструктивному диалогу по проблемным вопросам региона».

Читайте ранее в этом сюжете: Первый полет на Северный полюс через Хатангу запланирован на 2022 год