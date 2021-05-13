Мадрид, , 17:59 — REGNUM 12 мая 29-летний центральный полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Коке принял участие в матче 36-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Этот матч стал для Коке 500-м в составе «матрасников».

За двенадцать лет в «Атлетико» Коке принял участие в 352-х матчах Примеры, 39-ти матчах Кубка Испании, 73-х матчах Лиги Чемпионов, 29-ти матчах Лиги Европы, 5-ти матчах Суперкубка Испании и 2-х матчах Суперкубка Европы. В составе «матрасников» испанец по два раза становился победителем Лиги Европы и Суперкубка Европы и по одному разу побеждал в испанской Примере, Кубке Испании и Суперкубке Испании.

На данный момент за два тура до конца «Атлетико» с 80-ю очками идет на первой позиции в турнирной таблице испанской Примеры. В случае удачного исхода матчей с «Осасуной» и «Реал Вальядолидом» Коке завоюет восьмой трофей в составе «Атлетико».

В текущем сезоне Коке принял участие в 35-ти матчах испанской Примеры, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.