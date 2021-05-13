Санкт-Петербург, , 18:36 — REGNUM В зону платной парковки в Санкт-Петербурге может быть включено почти 350 улиц. Именно под такое количество новых адресов в Смольном ищут проектировщика расширенного платного парковочного пространства, сообщает 13 мая портал «78.ru».

Автомобили на парковке Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, еще в марте 2021 года анонсировалось, что зона платной парковки будет расширена на 71 улицу в центре Петербурга до конца 2021 года. Теперь же заявляется, что до конца 2022 года платная парковка должна быть спроектирована уже для 341 улицы. К 2023 году фактически большая часть исторических районов Петербурга попадёт в зону, где автомобиль можно будет припарковать только за деньги.

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В частности, платным может стать весь Суворовский проспект, Лафонскую, Тульскую и Новгородскую улицы в районе, где размещаются органы власти Петербурга и Ленобласти, Дегтярную улицу, улицы в районе популярного у горожан и мигрантов «Единого центра документов» и многие другие улицы в Центральном районе, не вошедшие ранее в «пилотную» зону платной парковки, в том числе прилегающие к Дворцу бракосочетания № 2.

Во второй волне 2022 года зона платной парковки расположится на Апраксином переулке, популярной «барной» Думской улице, площадях Искусств, Ломоносова и Островского, Банковском переулке, Караванной и Итальянской улицах, Владимирском и Загородном проспектах, улицах около Марсова поля и Конюшенного ведомства и целом ряде других.

Как сообщили изданию в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», в 2021 году на платных автостоянках и парковках город планирует заработать 100 млн рублей. С начала года они принесли в казну 36 млн рублей. В 2020 году Петербург заработал на парковках 74,4 млн рублей.

При этом расценки на платную парковку, там где она уже есть, до конца текущего года не изменятся: 30 рублей в час для мотоциклов, 60 рублей — для легковых автомобилей и 120 рублей — для грузовых машин. Штраф на неоплату парковки — 3000 рублей.

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