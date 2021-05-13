Ялта, Крым, , 17:58 — REGNUM Трое жителей Ялты обвиняются в убийстве 34-летнего напарника по строительным работам, сообщили 13 мая в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

По версии следствия, у строителей, работавших на одном из объектов города, произошел конфликт с напарником при распределении заработка. Трое мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии, избили пострадавшего. Чтобы скрыть следы преступления, они сбросили тело в яму и забросали его строительным мусором. Тело убитого было обнаружено другими строителями позже.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору, подозреваемые — трое мужчин в возрасте 30, 32 и 35 лет — задержаны, им предъявлено обвинение. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.