Москва, , 17:58 — REGNUM Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в апреле снизилась на 1,4 процентного пункта и к началу мая составила 18,8%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

«Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объёме рынка ОФЗ в апреле снизилась на 1,4 процентного пункта и на конец месяца составила 18,8%, а объем вложений сократился на 130 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Тем не менее регулятор отмечает, что по абсолютной величине вложений (на 30 апреля — 2 трлн 788 млрд рублей) участие иностранных инвесторов на рынке ОФЗ остаётся на средних уровнях 2020−2021 годов.

«Несмотря на негативный геополитический фон, Минфин России в апреле выполнил план размещения ОФЗ на II квартал на 49%», — сообщают в ЦБ.

Напомним, в апреле США объявили о введении новых санкций в отношении России, в частности, запрещающих американских финансовым учреждениям покупку российских гособлигаций при их первичном размещении после 14 июня 2021 года. При этом покупать и продавать ценные бумаги РФ на вторичном рынке они по-прежнему смогут.

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