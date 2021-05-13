Москва, , 17:54 — REGNUM В правительстве рассматривают региональные проекты, которые могут получить финансирование при помощи новых инструментов — бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций. Об этом 13 мая сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Instagram.

По его словам, на заседании правительственной комиссии по региональному развитию рассмотрели ряд проектов. Среди них — завершение строительства метро в Челябинске с интеграцией линии в трамвайную сеть, обновление парка электротранспорта и инфраструктуры для него. В Нижнем Новгороде планируется строительство новых станций метрополитена, на Ямале — железнодорожной линии Северный широтный ход.

Кроме того, в Курске за счёт облигаций могут создать инфраструктуру для жилищного строительства. При этом само жильё будет возведено с использованием внебюджетных источников.

«Концептуально эти проекты мы поддерживаем, будем продолжать проработку этих проектов совместно с Минфином», — отметил вице-премьер.