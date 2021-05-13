Париж, , 17:54 — REGNUM Во Франции количество «гомофобных и трансфобных оскорблений и нападений» снизилось в 2020 году на 15%, при том что в течение предыдущих двух лет эта цифра увеличивалась. Об этом 12 мая сообщило министерство внутренних дел Франции.

Полицией и жандармерией в 2020 году было зарегистрировано 1590 жертв преступлений подобного характера (в 2019 — 1870).

31% из общего числа пострадавших подвергся оскорблениям на фоне нетрадиционной сексуальной ориентации, 26% несексуальному физическому насилию. При этом число уголовных правонарушений, связанных с фактической или предполагаемой сексуальной ориентацией жертвы, продолжает расти: в 2020 году рост составил 14% (всего зафиксировано 1380 правонарушений), а в 2019 — 27%.

Чуть меньше трёх четвертей жертв подобных преступлений являются мужчинами. Также жертвами чаще становятся молодые люди — 60% моложе 35 лет (по сравнению с 62% в 2019).

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