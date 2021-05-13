Нижний Новгород, , 17:54 — REGNUM В Нижнем Новгороде в год его 800-летия объявили народное голосование за главных героев города. На официальном сайте проекта «Имя Нижнего» (name.nizhny800.ru) с 13 мая можно выбрать из списка 30 известных людей, имена которых связаны со столицей Приволжья.

«Каждому городу известность приносят люди, которые в нем родились, жили и работали. 800-летие — отличный повод обратить внимание на историю Нижнего. Благодаря проекту «Имя Нижнего» мы хотим рассказать нижегородцам о героях, чьи имена несправедливо забыты или не в должной степени известны», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На сайте проекта представлены портреты и краткие биографии 30 человек, чья жизнь была связана с Нижним Новгородом. Среди них, например, писатель и этнограф Владимир Даль, знаменитый актер Евгений Евстигнеев, математик Николай Лобачевский и сразу две династии местных купцов — Бугровы и Рукавишниковы. До 12 июня можно познакомиться с их биографиями и проголосовать за одного из кандидатов. При этом выбрать можно единственного героя и только один раз.

Глава региона отметил: цель проекта «Имя Нижнего» — вдохновить горожан на изучение истории родного города, познакомив со знаковыми личностями.

Возможно, для кого-то станет неожиданностью отсутствие среди участников конкурса таких знаменитых нижегородцев, как основатель города — князь Юрий Всеволодович, национальный герой Кузьма Минин, освободивший Москву от польских интервентов, летчик Валерий Чкалов и писатель Максим Горький, чье имя Нижний Новгород носил в советское время. Организаторы пояснили, что эти люди — и так «легенды Нижнего», поэтому они не вошли в лист голосования. Также в список не попали политические и религиозные деятели. Чтобы выбрать самых достойных, авторы проекта «Имя Нижнего» привлекли больше 20 экспертов из самых разных профессиональных сфер — от науки и культуры до бизнеса и СМИ. Главным критерием при этом было требование, чтобы исторический деятель либо родился в Нижнем Новгороде, либо провел в нем важный период своей жизни.

Итоги голосования объявят 12 июня, когда назовут девять главных героев Нижнего Новгорода. Они не только навсегда войдут в историю празднования 800-летия столицы Приволжья, но и сами станут частью юбилейной программы. Правда, как именно это произойдет, устроители конкурса пока держат в секрете.

Среди организаторов проекта «Имя Нижнего» — «Центр 800», Министерство культуры Нижегородской области и Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ).