Киев, , 17:49 — REGNUM В аэропорту Херсона во второй половине дня 13 мая сразу после взлета совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого был глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Об этом сообщили сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что аварийная посадка понадобилась из-за неисправности двигателя вертолета. Другие подробности в настоящий момент неизвестны.

Согласно официальной информации, Разумков прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область Украины вместе со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите‑Нильсен. Разумков и Чмилите-Нильсен посетили КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе с Крымом. Была ли представитель Литвы на борту вертолета — пока неизвестно.