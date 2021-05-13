Калуга, , 17:47 — REGNUM Родившаяся 6 мая в семье Михеевых дочка Вероника стала 1371-м ребёнком, появившимся на свет в Калуге в 2021 году. Как напомнили в пресс-службе Городской думы, в этом году Калуга отмечает 650-летний юбилей, датой основания города считается 1371 год.

В Калуге родился 1371-й ребёнок с начала года Пресс-служба Городской думы Калуги

Сегодня, 13 мая, на торжественной регистрации родителей поздравили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, заместитель городского головы Ирина Агеева, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова и начальник управления ЗАГС Майя Паненкова.

«Поздравляю вас с рождением дочери! 2021 год для Калуги особенный, юбилейный. Символично, что ваша дочка стала 1371-м ребенком, родившимся в год 650-летнего юбилея нашего города, именно 1371-й год считается датой основания Калуги. От всей души желаю успехов вашей замечательной семье, здоровья, благополучия, любви и семейного тепла. Пусть дети всегда радуют вас!» — обратился к молодым родителям Юрий Моисеев.

Юрий Моисеев также зачитал поздравление от губернатора Калужской области Владислава Шапши и вручил семье Михеевых подарки: набор столовых приборов, развивающий конструктор и игрушки. Свидетельство о рождении вручил городской голова Дмитрий Денисов.