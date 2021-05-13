Москва, 13 мая 2021, 17:47 — REGNUM Первоочередным шагом в ситуации в Восточном Иерусалиме является прекращение насилия с обеих сторон. Об этом заявили в ходе видеоконференции российский президент Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили 13 мая в пресс-службе Кремля.
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«В свете эскалации палестино-израильского конфликта констатировано, что первоочередной задачей является прекращение насильственных действий с обеих сторон и обеспечение безопасности гражданского населения», — говорится в сообщении.
Стороны заявили также, что поддерживают принцип двугосударственного (признание Палестины как государства) решения на основе соответствующих резолюций СБ ООН и общепризнанных международно-правовых норм.
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