Берлин, , 17:47 — REGNUM 13 мая в Берлине на «Олимпийском стадионе» «Ред Булл Лейпциг» и дортмундская «Боруссия» встретятся в рамках финала Кубка Германии по футболу сезона 2020/21. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Помогать судье будут Марк Борш и Штефан Лупп.

Последние три матча этих команд завершились победами «шмелей» со счетами 2:0, 3:1 и 3:2. В последний раз «Ред Булл Лейпциг» обыгрывал «Боруссию» 14 октября 2017 года в рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги 2017/18 со счетом 3:2. Всего за десять матчей противостояния этих команд у «быков» лишь две победы над «шмелями».