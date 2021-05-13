Рамалла , , 17:44 — REGNUM Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило об ударе боевыми беспилотниками дронов по газовой израильской платформе, находящейся в Средиземном море.

Об этом 13 мая было заявлено на страницах «Бригады аль-Кассам» в соцсетях.

«В битву «меч Иерусалима» введено новое оружие — при помощи боевых дронов «Шихаб» нанесен удар по морской газовой платформе у побережья к северу от сектора Газа», — указано в сообщении.

Официальных подтверждений этой информации пока не было.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабное обострение конфликта между палестинцами и Израилем продолжается с 8 мая.

Стороны обмениваются ракетными, артиллерийскими и воздушными ударами. С обеих сторон погибло около 100 человек, несколько сотен получили ранения.

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