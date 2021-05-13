Киев, 13 мая, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В июле этого года на Украине вступает в силу очередная статья «языкового» закона, которая регламентирует использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения.

Николай Пимоненко. Портрет дочери художника Раисы (фрагмент). Конец 1890-х

Соответствующее напоминание опубликовала 13 мая пресс-служба государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, статьей предусмотрено, что не менее половины всех изданных в течение года издателем наименований книг должны быть на украинском языке, также не менее 50% наименований книг, продающихся в магазинах или других местах распространения, должны быть на государственном языке. Ведомство уточняет, что эта норма не распространяется на издательскую продукцию на крымско-татарском языке, на других языках коренных народов или национальных меньшинств Украины.

В комитете напоминают, что за нарушение языкового закона предусмотрены штрафы от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан.

ИА REGNUM напоминает, что в январе на Украине вступили в силу положения «языкового» закона, согласно которым вся сфера обслуживания была обязана перейти на украинский язык. За нарушение также предусмотрены штрафы. Также напомним, что, по официальной информации, с 2011 по 2021 год количество книг, ввезённых из России на Украину, снизилось в 12 раз.