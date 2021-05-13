Санкт-Петербург, 13 мая, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Петербурге утвержден порядок реализации региональных инвестиционных проектов (РИП), соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов. Компании, реализующие такие проекты и внесенные в специальный реестр, получат от города дополнительные налоговые льготы. Так, региональная часть налога на прибыль для них составит всего 10%. Ставка налога на имущество для объектов, в которые предприниматель сделает капитальные вложения, будет обнулена.

Дарья Драй ИА REGNUM 8 Здание Смольного

Чтобы получить статус регионального инвестиционного проекта, объем вложений в проект должен составлять от 50 млн рублей в срок, не превышающий три года, и от 500 млн рублей — в срок не более пяти лет. Еще одним условием является выпуск одного из 23 видов товаров, в число которых входят продукты питания и напитки, одежда, бумага, древесина, лекарства, металлы, резиновые и пластмассовые изделия, машины и оборудование, автомобили, компьютеры и электрическое оборудование.

Для трехлетних РИП специальный налоговый режим будет применяться до конца 2026 года, для пятилетних — до конца 2028 года.

«Введение этого механизма поддержки бизнеса — стратегически важное решение для города и инвесторов, создающих новые производства. Это позволит нам привлечь новые инвестиции в реальный сектор экономики и повысит конкурентоспособность наших предприятий. А главное — мы сможем создать в городе дополнительные производства и высокотехнологичные рабочие места», — прокомментировал нововведения губернатор Александр Беглов.

Формировать реестр участников РИП будет комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Вести реестр участников РИП будет Федеральная налоговая служба.