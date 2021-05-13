Москва, , 17:39 — REGNUM Вопрос противодействие распространению коронавирусной инфекции обсудили в ходе беседы в формате видеоконференции российский президент Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили 13 мая в пресс-службе Кремля.

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«В ходе беседы подчёркнута важность наращивания коллективных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, — говорится в сообщении. — С российской стороны подтверждён настрой на продолжение тесного сотрудничества с ООН и её специализированными учреждениями по вопросам вакцинации и лечения этого особо опасного заболевания».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 мая, Гутерреш на совместной пресс-конференции с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что выступает за признание вакцины «Спутник V» со стороны ВОЗ.

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