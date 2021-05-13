Москва, , 17:39 — REGNUM 28-летний уругвайский фланговый защитник «Копенгагена» Гильермо Варела, который текущий сезон проводит в «Динамо» на правах аренды, может подписать с московским клубом долгосрочный контракт. Руководство «Динамо» планирует выкупить уругвайского защитника. Об этом 13 мая сообщила Eurostavka.

В текущем сезоне Гильермо Варела принял участие в шестнадцати матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился лишь одной голевой передачей.

На данный момент transfermarkt оценивает уругвайца в 1,5 миллиона евро. Контракт Варелы с датским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.