Красногорск, , 17:40 — REGNUM Теплая погода привела к тому, что в Подмосковье проснулись гадюки, которые особенно агрессивны в весенний сезон. Об этом 13 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

По этой причине жителям региона следует быть аккуратными по время посещения лесов. В то же время ядовитые змеи нападают лишь в случае, когда ощущают угрозу, отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«Наиболее привлекательными для этих пресмыкающихся местами в Подмосковье биологи называют районы на востоке и севере области — в Егорьевске, Шатуре, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Клину, Можайске и Талдоме», — сказала чиновник.

При этом министр экологии и природопользования региона Андрей Разин напомнил, что гадюка обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области и законодательство предусматривает ответственность за ее уничтожение.

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