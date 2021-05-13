Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Двухлетний мальчик из Уэст-Бат, штат Мэн, выстрелил в родителей из пистолета, который нашел в доме. Об этом 13 мая сообщает The Independent.

Родители остались живы, но получили ранения. Мать была ранена в ногу, а отец в голову. Более того, пострадал и сам ребенок из-за отдачи после выстрела.

Отметим, ребенок сделал только один выстрел.

После происшествия трое были доставлены в больницу.

Правоохранительные органы штата уже начали расследование данного инцидента и выясняют, по какой причине ребенок смог получить доступ к оружию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году пятилетний ребенок в США случайно убил своего 12-летнего брата 9 мая после того, как выстрелил в него из брошенного пистолета, который он нашел в лесу позади их дома.

Мальчик рассказал полиции, что, когда нашел оружие, подумал, что это игрушка, и случайно выстрелил своему брату в грудь, говорится в пресс-релизе полицейского управления в Гриффине, штат Джорджия. Его брата доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.