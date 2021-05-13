Москва, , 17:31 — REGNUM Роль ООН в решении международных проблем нужно усилить. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в беседе с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщили 13 мая в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин высказался за повышение роли ООН в международных делах, акцентировал уникальный характер этой структуры, призванной укреплять взаимодействие мирового сообщества по всем ключевым вопросам современности», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 мая, Гутерреш на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве обсудили вопрос увеличения числа российских дипломатов в структуре ООН.

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