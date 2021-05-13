Красногорск, , 17:32 — REGNUM В праздничной молитве на Ураза-байрам в Подмосковье приняли участие почти 70 тыс. мусульман. Об этом 13 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Мероприятия в честь мусульманского праздника провели в 43 населенных пунктах Подмосковья на 49 объектах — в мечетях, молельных домах и комнатах прошли праздничные намазы.

«До начала празднования все места проведения Ураза-байрама обследовались с применением технических средств и служебных собак. Правопорядок обеспечивали более тысячи сотрудников полиции и Росгвардии», — сказал руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

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