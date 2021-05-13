Амстердам, , 17:29 — REGNUM 13 мая в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» в рамках предпоследнего 33-го тура нидерландской Эредивизи 2020/21 «Аякс» одержал уверенную победу над «ВВВ-Венло» со счетом 3:1. Потерпев поражение, «ВВВ-Венло» потерял шансы сократить прописку в высшем дивизионе. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Девайн Ренч (10'), Себастьян Аллер (57') и Мохаммед Кудус (78'). Единственный мяч гостей на 76-й минуте забил 26-летний греческий форвард Георгиос Якумакис.

На 54-й минуте полузащитник «Аякса» Кеннет Тейлор был удален с поля прямой красной карточкой. Желтые карточки получили Георгиос Якумакис и Лисандро Мартинес. Бригада арбитров: Денис Хиглер | Марио Дикс | Кристиан Добре | Мартин Перес | Эрвин Бланк.

«ВВВ-Венло» с 23-мя очками остался на предпоследней позиции в турнирной таблице Эредивизи. За тур до конца от спасительного 15-го места команду Йоса Лухукая отделяет пять очков. «Аякс» с 85-ю очками остался на первой строчке.

Составы команд:

«Аякс»: Стекеленбург, Тимбер, Шуурс, Ренч (Клайбер, 69'), Мартинес, Нереш (Антони, 81'), Классен (Тейлор, 44'), Идрисси (Гравенберх, 69'), Эккеленкамп, Кудус (Тадич, 81'), Аллер.

«ВВВ-Венло»: Киршбаум, Пахоник, Свинкелс, Шмиц (Ариас, 58'), Гювара, Де Граса, Пост, Машаш (Ромер, 69'), Янссен (Хуппертс, 58'), ван Крой, Якумакис.