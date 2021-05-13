Москва, , 17:25 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерреш поздравил президента РФ Владимира Путина с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, сообщили 13 мая в пресс-службе Кремля.

Это произошло во время переговоров в формате видеоконференции, состоявшихся сегодня, 13 мая. Гутерреш «отметил особый вклад Советского Союза в освобождение мира от нацизма».

Напомним, Гутерреш находится с официальным визитом в России. Накануне, 12 мая, состоялась его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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