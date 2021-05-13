Москва, , 17:27 — REGNUM После произошедшей в Казани трагедии с массовым расстрелом детей в школах в СМИ и ток-шоу все чаще звучат популистские лозунги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», адвокат, профессор Янис Юкша.

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«Никто не знает, кто построил храм Артемиды, но все знают, что сжег его безумец Герострат. Всегда найдутся те, кто захочет стать известным, совершить какой-то проступок, словить хайп на каком-то событии. Причем настолько деформировано сознание у молодежи, что они уже не видят линию между добром и злом», — сказал Юкша.

Адвокат отметил, что в головы новому поколению внедрилось «мультяшное» сознание. Из-за того они рискуют своей жизнью и уносят жизни других людей. При этом юрист счет удивительным, что преступник сумел легального купить огнестрельное оружие, из которого затем расстрелял детей в школе.

«С этим надо что-то делать. Слава Богу, хватило разума не продавать настоящее короткоствольное оружие в магазинах», — заявил эксперт.

Также он призвал обходиться без «истерик и популизма», разбирая причины случившейся трагедии и думая над тем, какие меры следует предпринять, чтобы подобное никогда больше не происходило.

«Чудовищно, что со всех сторон какие-то диванные эксперты, которые никогда в жизни не занимались правоохранительной деятельностью, не защищали прав граждан, призывают к разным вещам, иногда просто чудовищным. Все жаждут крови, говорят давайте введем смертную казнь, но то это даст? Это популизм в чистом виде», — сказал адвокат.

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