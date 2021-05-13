Москва, , 17:17 — REGNUM 23-летний шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов. Об этом 13 мая сообщил агент форварда Микаэль Янсен.

Ранее сообщалось, что среди заинтересованных в подписании Ларссона клубов есть дортмундская «Боруссия» и лондонский «Вест Хэм».

Также сообщалось, что руководство «красно-белых» не намерено отпустить Джордана Ларссона менее, чем за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Джордан Ларссон принял участие в 28-ми матчах, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» 2 августа 2019 года за 4 миллиона евро. Текущее соглашение шведа со «Спартаком» рассчитано до конца сезона 2022/23.