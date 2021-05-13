Липецк, , 17:16 — REGNUM В городе Ельце (Липецкая область) 15 мая впервые пройдёт межрегиональный шоу-конкурс духовых оркестров и ансамблей мажореток и барабанщиц. Об этом ИА REGNUM сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Глава региона уточнил, что в проекте примут участие около 40 коллективов из Липецкой, Воронежской, Курской, Рязанской и Орловской областей.

За победу в конкурсе духовых коллективов участники будут бороться в трёх номинациях: «Детские оркестры», «Взрослые любительские оркестры», «Муниципальные оркестры». На суд зрителей и компетентного жюри музыканты представят программу, состоящую из двух-трёх произведений.

В конкурсе ансамблей мажореток и барабанщиц шесть номинаций: «Классические мажоретки», «Помпон», «Мажорет-шоу», «Марш-парад», «Батон», «Барабанщицы».

Конкурсы начнутся в 13:00, церемония закрытия и награждения лауреатов пройдёт в 17:00. Духовые оркестры и ансамбли мажореток прошествуют по центральной площади Ельца. Состоится выступление сводного духового оркестра под управлением заслуженного работника РФ Василия Самарина и сводной группы ансамблей мажореток Липецкой области. В концертной программе примут участие ведущие творческие коллективы Липецкой области.

«Такие события делают культурную жизнь региона богаче и разнообразнее, создают ощущение праздника, дают возможность жителям и туристам увидеть эффектные выступления», — считает глава региона Игорь Артамонов.