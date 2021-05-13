Москва, , 17:15 — REGNUM Необходимо вернуться к вопросу о восстановлении высшей меры наказания, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Об этом он заявил в обращении к населению Сочинского округа в связи с нападением на школу в Казани.

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По словам депутата, в первую очередь необходимо пересмотреть отношение к образованию и воспитанию, восстанавливать традиции прежней школы и общественной работы в молодёжной среде. Однако признал, что даже воспитания в духе десяти заповедей в борьбе со злодейством будет недостаточно.

«Мне очень жаль, что приходится требовать казни и смерти. Православная церковь против смертной казни. Но такова, видимо, опасность гангрены, что негодную плоть нужно отсечь, невзирая на мирные заповеди. Как в войну», — сказал Затулин.

Он также подчеркнул, что случившаяся трагедия должна стать предметом профессионального разбора в отношении работы силовых структур по недопущению подобных происшествий. Тем не менее, добавил депутат, ничто не может дать полную гарантию того, что такие трагедии больше не повторятся.

«Сорок тысяч школ России не превратишь в казарму Росгвардии или полиции — не хватит ни людей, ни денег. Тем более, что есть ещё детские сады, больницы, развлекательные центры. Только всеобщая мобилизация и понимание рисков, в которых живем мы и наши дети, способны понизить и даже совсем остановить кровавый счёт», — считает Константин Затулин.