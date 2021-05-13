Боровск, Калужская область, 13 мая 2021, 17:37 — REGNUM Тело неустановленного мужчины обнаружено 13 мая в водоеме, расположенном вблизи СНТ «Ягодка» Боровского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
В настоящий момент следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и обстоятельств гибели мужчины. Назначено судебно-медицинское исследование.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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