Боровск, Калужская область, , 17:37 — REGNUM Тело неустановленного мужчины обнаружено 13 мая в водоеме, расположенном вблизи СНТ «Ягодка» Боровского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

В настоящий момент следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и обстоятельств гибели мужчины. Назначено судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужской деревне 34-летний мужчина упал с моста и утонул в реке Лужа