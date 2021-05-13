Боровск, Калужская область, 13 мая, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Тело неустановленного мужчины обнаружено 13 мая в водоеме, расположенном вблизи СНТ «Ягодка» Боровского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

В настоящий момент следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и обстоятельств гибели мужчины. Назначено судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.