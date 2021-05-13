Нижний Новгород, , 17:12 — REGNUM Более 231,4 млн рублей выделили власти Нижегородской области на достройку первого блока регионального дома правительства в Нижегородском кремле. Об этом говорится в документах, размещенных на портале госзакупок.

За эти деньги будущий подрядчик должен будет выполнить фасадные работы, возвести несущие и ограждающие конструкции, смонтировать кровлю и систему коммуникаций — электро‑ и водоснабжения, канализацию и связь, а также благоустроить территорию.

Также стало известно о том, что контракт предусматривает завершение всех работ в срок до 31 января 2022 года.

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