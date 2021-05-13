Киев, , 17:12 — REGNUM Народный депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук разработал преступный план, реализация которого могла привести к дестабилизации ситуации на Украине, что позволило бы России изменить внешнеполитический курс государства.

Об этом заявили представители государственного обвинения в ходе суда по делу Медведчука сегодня, 13 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Прокуроры заявили, что неустановленными представители России в неустановленное пока время, но не позднее марта 2015 года, в неустановленном месте решили привлечь к противоправной деятельности против Украины Медведчука. Политик, будучи несогласным с политическим курсом действующей власти, «находясь в личных дружеских отношениях с руководством РФ, с целью направления внешнеполитического курса Украины на сближение с Россией», решил помочь Кремлю.

«Совершение преступления должно было происходить по двум общим направлениям — помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб обороноспособности, суверенитету, государственной и информационной безопасности и помощь в проведении подрывной деятельности в ущерб экономической безопасности Украины», — заявили прокуроры.

По их данным, себе Медведчук отвел роль организатора и соисполнителя преступления.

Следствие считает, что реализация указанного плана должна была привести к такому уровню дестабилизации обстановки на Украине, которая бы позволила представителям органов управления России осуществлять эффективное, фактическое и опосредованное управление событиями в стране.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении депутатам «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене по трем различным эпизодам — незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений о тайном военном подразделении ВСУ; проведение подрывной деятельности против Украины. Сегодня суд определяется с мерой пресечения для лидера оппозиции, по словам прокурора, ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.