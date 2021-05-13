Нижний Новгород, , 17:11 — REGNUM Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова и чиновники мэрии Нижнего Новгорода проинспектировали школы столицы Приволжья на предмет антитеррористической защищенности. Об этом сообщили в правительстве региона.

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Проверка показала, что на сегодняшний день оснащены кнопками тревожной сигнализации почти все общеобразовательные учреждения города, системами видеонаблюдения — 89%, а металлодетекторами — лишь 38%.

Также стало известно о том, что в 76 нижегородских школах внедрена система контроля и управления доступом — в зданиях учебных заведений установлены турникеты, комплекты ограждений, а также различное оборудование и приборы для соблюдения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что 11 мая 2021 года в гимназию №175 в Казани ворвался вооруженный 19-летний преступник. В результате нападения погибли девять человек — семь школьников и двое учителей. Еще 22 пострадавших госпитализированы в местные больницы.