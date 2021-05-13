Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Законопроект о запрете TikTok на правительственных девайсах в США прошёл рассмотрение в комитете Сената по национальной безопасности и правительственным делам, сообщает 13 мая Reuters.

Члены комитета единогласно одобрили проект закона. Комментируя это решение, автор законопроекта Джош Хоули заявил, что популярность китайского приложения в США является непосредственной угрозой государственной безопасности.

Законопроект запрещает американским федеральным служащим загружать приложение TikTok на устройства правительства США. Хоули назвал компанию «непосредственной угрозой безопасности».

Хоули «Это не должно быть пристрастным вопросом, и я рад видеть, что мои коллеги в Сенате вместе выступают против кампании по сбору тайных данных».

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