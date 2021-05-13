Вашингтон, 13 мая 2021, 17:07 — REGNUM Законопроект о запрете TikTok на правительственных девайсах в США прошёл рассмотрение в комитете Сената по национальной безопасности и правительственным делам, сообщает 13 мая Reuters.

Члены комитета единогласно одобрили проект закона. Комментируя это решение, автор законопроекта Джош Хоули заявил, что популярность китайского приложения в США является непосредственной угрозой государственной безопасности.

Законопроект запрещает американским федеральным служащим загружать приложение TikTok на устройства правительства США. Хоули назвал компанию «непосредственной угрозой безопасности».

«Это не должно быть пристрастным вопросом, и я рад видеть, что мои коллеги в Сенате вместе выступают против кампании по сбору тайных данных».
Хоули

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