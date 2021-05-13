Москва, , 17:04 — REGNUM И целью работы обновленного общества «Знание» будет именно просвещение, в том виде, в каком оно есть, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

«И это не попытка возродить старое советское общество «Знание», а заявка на то, чтобы сделать современное, в том числе и в плане онлайн, интерактивных практик, лекций, различных новых форм вовлечения людей в просветительскую деятельность. Планируется, что деятельность обновленного общества «Знание» будет развиваться в различных областях — там есть люди, которые отвечают за исторический блок, за блок развития технологий, за культуру. И, вероятно, будет блок, посвященный социальным знаниям и практикам», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«В новом Наблюдательном совете общества «Знание» есть человек, отвечающий за фундаментальную науку, человек, отвечающий за экономические знания, за историческую науку, — подчеркнул Петр Кирьян, — Думаю, что одной историей дело не ограничится, и действительно важно, чтобы и по ключевым элементам исторических знаний тоже были предложены курсы лекций, которые позволят изучить многие вопросы на фактах, а не в оценках. И целью работы общества «Знание» будет именно просвещение, в том виде, в каком оно есть».

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